video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التموين" تطلق القافلة السادسة لتوفير السلع الغذائية فى شمال سيناء

الإثنين، 19 مارس 2018 03:07 م
"التموين" تطلق القافلة السادسة لتوفير السلع الغذائية فى شمال سيناء اللواء دكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية قافلة مواد غذائية  إلى محافظة شمال سيناء، تتضمن اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، بالتنسيق بين الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء حيث تعد هذه القافلة السادسة منذ  شهر حتى الآن.

وقامت الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بتسيير العديد من السيارات المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين  فى محافظة شمال سيناء.

كان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد كلف الدكتور علاء الدين فهمى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، وتوفير كميات إضافية من الخضر الطازجة والألبان  والسلع الغذائية، إضافة إلى التنسيق مع المحافظة لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن أولا بأول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوافل تموينية بأسعار مخفضة بالقرى الأكثر إحتياجا بالمنيا

التموين

القابضة الغذائية

قافلة مواد غذائية

شمال سيناء




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة