"التموين" تطلق القافلة السادسة لتوفير السلع الغذائية فى شمال سيناء







كتب مدحت وهبة

أطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية قافلة مواد غذائية إلى محافظة شمال سيناء، تتضمن اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، بالتنسيق بين الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء حيث تعد هذه القافلة السادسة منذ شهر حتى الآن.

وقامت الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بتسيير العديد من السيارات المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين فى محافظة شمال سيناء.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كلف الدكتور علاء الدين فهمى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، وتوفير كميات إضافية من الخضر الطازجة والألبان والسلع الغذائية، إضافة إلى التنسيق مع المحافظة لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن أولا بأول.