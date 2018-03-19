التعليم تعلن بدء فعاليات مسابقة أوائل الطلبة

التعليم تعلن بدء فعاليات مسابقة أوائل الطلبةالإثنين، 19 مارس 2018 03:07 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال ياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بدأت اليوم الإثنين فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى القطاعات.
وأضاف فى بيان للوزارة أن البداية كانت البداية مع القطاع الأول الذى يضم مديريات: (القاهرة- الجيزة- القليوبية - المنوفية- الغربية - الشرقية) وسيكون التسابق اليوم فى مواد: ( اللغة العربية- الكيمياء- علم النفس -الرياضيات - التاريخ )، بينما يكون التسابق غدًا في مواد: ( اللغة الإنجليزية- الفيزياء- الأحياء- الجيولوجيا- الجغرافيا- الفلسفة).
وأشار عبد العزيز إلى أن المسابقة تنقسم إلى قسمين تحريرى وشفوى فى امتحان المادة الواحدة.
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