"التعليم" تجرى خطة إخلاء بمدرسة الجيزة الثانوية للبنات







كتب - محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، أنه تم تنفيذ سيناريو إخلاء بمدرسة الجيزة الثانوية للبنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، اليوم الاثنين، بحضور أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد، وأحمد أمين نصار مدير إدارة المنشآت بالوزارة، ومحمد صابر مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وفريق من أمن المنشآت بالوزارة وهم أحمد حسن عبد الحليم، ومحمد يحيى زكي، وعز الدين كامل عبد الرسول، وعاطف ربيع، وسامى عبد الله، وذلك لتدريب الطالبات على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث، كما شارك فى تنفيذ الخطة حسين وافى من إدارة الحماية المدنية بالجيزة وحسام حسن مشرف الهلال الأحمر المصرى.

وأوضح خضر أن فريق العمل بدأ بالاجتماع مع مدير المدرسة والمعلمين لعمل سيناريو للخطة المقترحة بعد دراسة المكان ومعرفة عدد الطالبات ومنافذ الهروب وعدد السلالم والبوابات وتوافر أجهزة الإطفاء، وأضاف خضر أن فريق العمل قام بعقد مجموعة من المحاضرات داخل الفصول على مدار عدة أيام تم فيها توعية الطالبات بأخطار الحريق، وطرق التعامل معه، وأهمية دور رجال الأمن فى هذه المواقف، كما تم توزيع لوحات إرشادية بالتليفونات الهامة ومنافذ الهروب بالمدرسة، مؤكدًا على ضرورة أن تتضمن خطة الإخلاء والطوارئ فى المدرسة طريقتين على الأقل للخروج الآمن من القاعات والغرف، وأن يتدرب عليها الطالبات والمعلمين.

وأشار إلى أنه تم تكليف مسئول للأمن بالمدرسة ومهمته التنسيق مع أجهزة الأمن المحيطة لضمان سرعة التصرف فى الوقت المناسب، كما تم إمداد المدرسة بدليل تأمين المدارس مع دليل مقاومة الحريق.

وبعد نجاح تنفيذ خطة الإخلاء، شهد الجميع حفل ختام الأنشطة بالمدرسة والذى تضمن عروضًا استعراضية، ومعرضًا للأنشطة الطلابية.