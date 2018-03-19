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التعليم: انطلاق ماراثون مسابقات الجرى بجميع محافظات مصر

الإثنين، 19 مارس 2018 01:48 م
التعليم: انطلاق ماراثون مسابقات الجرى بجميع محافظات مصر انطلاق ماراثون مسابقات الجرى بجميع محافظات مصر





كتب محمود طه حسين
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 تقيم وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم، (ماراثون) سباقات جرى بجميع محافظات مصر لطلاب التربية الفكرية و طلاب الدمج والطلاب الموهوبين من مدارس التعليم العام.
 
وأضاف خيرى أنه تم إطلاق الماراثون  يوم 12 مارس بمحافظة أسيوط، وأطلق بمحافظة الفيوم يوم 13 مارس، أما محافظة الجيزة فقد انطلق الماراثون بها يوم 14 مارس، كما انطلق بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية.
 
جدير بالذكر أنه سيتم انطلاق الماراثون يوم 20 مارس بمحافظة بورسعيد على ممشى السياحة لقناة السويس، وكذا بمحافظة أسوان، وتكون نقطة البداية  من نقابة المعلمين ونقطة النهاية عند ديوان عام المحافظة.

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التعليم

ماراثون

مسابقات الجرى




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