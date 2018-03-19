التعليم: إجراءات عقابية قانونية ضد مدارس خاصة ودولية خالفت قرارات الوزارة







كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة للتعليم الخاص، عرضت على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائمة مدارس سيتم اتخاذ إجراءات ضدها ما بين الغلق والوضع تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة لارتكابها مخالفات من بينها التحصيل بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

وأضافت المصادر من بين المدارس المخالفة التى سوف يتم غلقها مدرسة شدس الأمريكية بالإسكندرية لارتكابها مخالفات من بينها تحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية.

وقالت المصادر: " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل غلق المدرسة منها إنذارها لإزالة المخالفة وأيضا وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى".

وأوضحت المصادر أن الوزارة لن تتهاون مع أى مقصر أو مخالف من المدارس وسيتم تطبيق القانون على الجميع.