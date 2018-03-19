التعاون الأوروبى: الانتخابات الرئاسية الروسية "لم تشهد منافسة فعلية"







اعتبر مراقبو منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية الروسية جرت بشكل جيد عموما رغم أنها لم تشهد "منافسة فعلية" فيما سجلت تجاوزات تهدف الى تضخيم نسبة المشاركة.

وقالت المنظمة التى نشرت الأحد 481 مراقبا دوليا فى مكاتب الإقتراع، فى تقريرها ان الانتخابات "جرت بالإجمال بشكل منظم رغم التجاوزات الإجرائية التى سجلت خلال التصويت وفرز الأصوات"، وأعيد انتخاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد لولاية رابعة بـ73,9 % من الأصوات.

وحل مرشح الحزب الشيوعى بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2% من الاصوات متقدما على القومى المتشدد فلاديمير جيرينوفسكى (6,7 %) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 %). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى العام 2024