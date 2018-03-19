التضامن تنظم زيارة لأندية الإنرويل إلى دار القاصرات بعين شمس







كتب مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى زيارة لأندية "الأنرويل"، فى الجيزة، و جاردن سيتى، وسفنكس، والجيزة الأهرام، والنيل، إلى دار القاصرات بعين شمس، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، التى يتم تطويرها ضمن البرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والتقت عضوات الأنرويل الفتيات ووزعوا عدد من الهدايا.

و تدعم أنديه الإنرويل البرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى.

جدير بالذكر أن التمويل المرصود لبرنامج أطفال بلا مأوى يبلغ 164 مليون جنيه يتم توفيرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وتتحمل وزارة التضامن ما قيمته 50 مليون جنيه من إجمالي قيمة التمويل ونجح البرنامج حتى الآن بتطوير 4 دور للرعاية وجارى الإعداد لافتتاح أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالجيزة ودور التربية خلال الأسابيع القادمة.