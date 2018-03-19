التحفظ على أدوية مخدرة ومجهولة المصدر فى صيدليات بدون تراخيص بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور حسام أبو ساطى وكيل الوزارة، على كميات من الأدوية المخدرة وأخرى مجهولة المصدر، وتم ضبطهم فى 3 صيدليات مخالفة.

وقال بيان، إنه شنت اليوم الإثنين، مأمورية مشتركة من إدارة التفتيش الصيدلى، برئاسة الدكتور محمد عبد الحى والمفتشين الدكتور أحمد كرم الدين، والدكتور فادى جلال، والدكتور أحمد حسن، والدكتور على خليل بالتنسيق مع مديرية التموين والرقابة التجارية، واستهدفت الحملة بؤر جديدة من المنشآت الدوائية التى تدار بصورة غير شرعية بمدينة ههيا، وتم المرور على إحدى الأماكن غير المرخصة التى تحمل لافتة صيدلية، وتم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر فى مكان غير مرخص وجارى رفع مذكرة محافظ الشرقية لاتخاذ إجراءات الغلق للمكان، وتم تحرير محضر رقم 5813 جنح.

كما قامت الحملة بالمرور على إحدى المحال صاحبة نشاط صيدلية بدون ترخيص، وتم ضبط وتحريز أدوية جدول أول جواهر مخدرة وأدوية مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر شرطة 5814.

واستكملت الحملة عملها فى قرى ههيا وأثناء التفتيش وجد إحدى المخازن الدوائية غير المرخصة، وتم ضبط وتحريز أدوية جدول أول مواد مخدرة ومخالفات أخرى، وتم عمل محضر رقم 5812، ثم استكملت الحملة عملها متجهة إلى مدينة أبوكبير، وقامت بتحرير محضر أدوية منتهية الصلاحية واشتراطات صحية ومحضر أخر لمزاولة مهنة الصيدلة لغير المصرح لهم بذلك بإحدي صيدليات المدينة.