التحالف العربى: سنعرض اليوم صواريخ إيران المهربة للحوثيين داخل اليمن







الرياض أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد ركن تركى المالكى أن التحالف سيعرض خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أدلة جديدة تكشف تورط إيران فى تهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة لمليشيات الحوثى وتهديدها للأمن الإقليمى والدولى ونشر الفوضى.

وأشار المالكى - فى بيان له أوردته قناة "العربية" الإخبارية مساء الأحد - إلى أنه سيتم عرض خلال المؤتمر صواريخ إيران الباليستية المهربة للمليشيات فى اليمن.

يذكر أنه سبق للتحالف أن أكد عدة مرات تورط إيران فى تسليح الحوثيين، وتهديدها للملاحة الإقليمية والدولية، وفى الخامس من فبراير كشف العقيد الركن تركى المالكى أن إيران زودت مليشيات الحوثى بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب.