التحالف العربى: سنعرض اليوم صواريخ إيران المهربة للحوثيين داخل اليمن

التحالف العربى: سنعرض اليوم صواريخ إيران المهربة للحوثيين داخل اليمنالإثنين، 19 مارس 2018 12:00 ص
جانب من العنف فى اليمن - أرشيفية
الرياض أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد ركن تركى المالكى أن التحالف سيعرض خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أدلة جديدة تكشف تورط إيران فى تهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة لمليشيات الحوثى وتهديدها للأمن الإقليمى والدولى ونشر الفوضى.
وأشار المالكى - فى بيان له أوردته قناة "العربية" الإخبارية مساء الأحد - إلى أنه سيتم عرض خلال المؤتمر صواريخ إيران الباليستية المهربة للمليشيات فى اليمن.
يذكر أنه سبق للتحالف أن أكد عدة مرات تورط إيران فى تسليح الحوثيين، وتهديدها للملاحة الإقليمية والدولية، وفى الخامس من فبراير كشف العقيد الركن تركى المالكى أن إيران زودت مليشيات الحوثى بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب.
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة