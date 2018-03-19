"التجارة الألمانية" تنظم ندوة للتعريف بمعرض iba.. الأربعاء المقبل

"التجارة الألمانية" تنظم ندوة للتعريف بمعرض iba.. الأربعاء المقبلالإثنين، 19 مارس 2018 03:00 ص
المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية
كتبت: دانه الحديدى
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تنظم غرفة التجارة الألمانية، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ندوة بمناسبة التعريف بفعاليات معرض iba، والمتخصص فى صناعة الحلوى والمعجنات والمخبوزات الخفيفة، والذى يعقد كل 3 سنوات فى ألمانيا.
وتعقد الندوة بحضور المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومايكل ويبلر، رئيس الاتحاد الألمانى للخبازين، وممثلى معرض iba.
ويشارك بالمعرض، الذى يعقد كل 3 سنوات منذ عام 1943، حوالى 1200 عارض من مختلف دول العالم، بجانب 74 الف زائر من 120 دولة.
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