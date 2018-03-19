"التجارة الألمانية" تنظم ندوة للتعريف بمعرض iba.. الأربعاء المقبل

كتبت: دانه الحديدى

تنظم غرفة التجارة الألمانية، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ندوة بمناسبة التعريف بفعاليات معرض iba، والمتخصص فى صناعة الحلوى والمعجنات والمخبوزات الخفيفة، والذى يعقد كل 3 سنوات فى ألمانيا.

وتعقد الندوة بحضور المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومايكل ويبلر، رئيس الاتحاد الألمانى للخبازين، وممثلى معرض iba.

ويشارك بالمعرض، الذى يعقد كل 3 سنوات منذ عام 1943، حوالى 1200 عارض من مختلف دول العالم، بجانب 74 الف زائر من 120 دولة.