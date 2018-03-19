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البيطريين: نرفض اتجاه هيئة الصادرات للاستعانة بالزراعيين للكشف على اللحوم

الإثنين، 19 مارس 2018 10:31 م
البيطريين: نرفض اتجاه هيئة الصادرات للاستعانة بالزراعيين للكشف على اللحوم الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين





كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، رفضه اتجاه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ قرار بالاستعانة بالزراعيين، فى اللجان المشكلة لفحص اللحوم الواردة من الخارج، مشددا على أن الطبيب البيطرى هو الشخص الوحيد المختص بالرقابة على الغذاء ذات الأصل الحيوانى.

 

وأوضح العامرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى مجموعة من الشكاوى من الأطباء البيطريين، خاصة بذلك، لافتا إلى أن النقابة لن تفرط فى حق أصيل من حقوق مهنة الطب البيطرى، والذى ينعكس على صحة المواطنين، قائلا: "إن أى محاولة سيتم إتخاذ فيها إجراء بهذا المضمون ضد صحة المواطنين، أو حق من حقوق الأطباء البيطريين، سيتم التفاعل معها فورا من قبل النقابة العامة.

 

وأكد نقيب البيطريين، حرص النقابة على استقرار الأوضاع والمؤسسات لما فيه الخير لمصر، وصالح المواطنين، إلا أنها تحتفظ بحقها فى الحفاظ على حقوق مهنة الطب البيطرى والأطباء البيطريين، والذى من شأنه الحفاظ بالدرجة الأولى على صحة الشعب، لافتا إلى أنه خاطب اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لبحث الأمر، والتراجع عن هذا الاتجاه.

خطاب نقيب البيطريين
خطاب نقيب البيطريين

 

 

 


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