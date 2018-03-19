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البيت الأبيض: ترامب ليس بصدد إقالة مولر لكنه يشعر بإحباط

الإثنين، 19 مارس 2018 10:10 م
البيت الأبيض: ترامب ليس بصدد إقالة مولر لكنه يشعر بإحباط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





(رويترز)
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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب ليس بصدد إقالة المستشار الخاص روبرت مولر لكنه محبط بسبب طول مدة التحقيق بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقال المتحدث هوجان جيدلى للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية التى تحمل ترامب إلى نيوهامبشير إن تغريدات ترامب التى انتقد فيها مولر بالاسم فى مطلع الأسبوع لا تمثل إقالة.

وأضاف "الرئيس ليس بصدد التخلص من روبرت مولر" وأشار إلى أن التغريدات تعكس "بعض الإحباط المبرر" الذى يشعر به ترامب تجاه التحقيق فى أمر روسيا.

 


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