البيئة تشارك باجتماع نقاط الاتصال الوطنية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن







كتبت آية دعبس

شاركت وزارة البيئة، فى اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة، على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( بيرسجا)، الذى عقدته الهيئة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و نقطة الاتصال الوطنية عن مصر، والدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ، بالإضافة إلى مشاركة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء.

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، فى بيان، أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات تنفيذا لقرارات الاجتماع السابع عشر لمجلس الهيئة الذى تم عقده فى الأردن عام 2017 ، وتقييم ومراجعة الجهود التى بذلتها الهيئة من أجل الحفاظ على البيئة فى دول الإقليم والعمل على تقليل الأضرار البييئة التى تلحق بالمنطقة ، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية وخطة البرامج والأنشطة التي تم إعدادها للعام الحالى بهدف تحقيق مزيد من التقدم عن طريق تأسيس مبادرات ومشروعات وشراكات جديدة، فى ضوء استراتيجية الهيئة وخطة البرامج والأنشطة التي تم إعدادها للدورة الحالية واعتمادها مجلس الهيئة خلال اجتماعه الأخير بالأردن.

كما أكد شهاب على الدور الهام والفعال للهيئة وما تقوم به من مشروعات وبرامج فى المجالات البيئية المختلفة لخدمة البيئة فى دول الإقليم بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، علاوة على الدورات التدريبية وورش العمل التى تنظمها بهدف رفع وبناء القدرات فى المجالات البيئية وتنمية المهارات.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تسعى دائما إلى تقديم يد العون للهيئة، من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج التى تخدم البيئة فى دول الإقليم فقد شاركت مصر خلال العام الماضى 2017 فى عدد 10 دورات تدريبية تم خلالهم تدريب عدد 100 مشارك، بالإضافة إلى تعاون وزارة البيئة مع الهيئة فى عدد 4 مشروعات جارى تنفيذهم كمشروع تحديث خرائط الحساسية البيئية بالبحر الأحمر، ومشروع إدارة الشريط الساحلى فى المنطقة الواقعة بين شمال الغردقة ورأس غارب بالبحر الأحمر، علاوة على مشروعى الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئى للبحر الأحمرSEM ومشروع الرصد اللحظى بخليج السويس.