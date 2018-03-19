البورصة: تنفيذ صفقة على "بالم هيلز" بقيمة 525.3 مليون جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على "بالم هيلز" بقيمة 525.3 مليون جنيهالإثنين، 19 مارس 2018 12:28 م
ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير لعدد 128.1 مليون سهم لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة إجمالية 525.3 مليون جنيه.
الرئيس التنفيذى المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، قال إن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات تزيد على 6.8 مليار جنيه (387.46 مليون دولار) فى 2018، مقابل 6.6 مليار فى 2017.
وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، أرباحاً بلغت 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 785.25 مليون جنيه فى عام 2016.
وتستهدف بالم هيلز للتعمير، خلال 2018، تحقيق مبيعات جديدة، بقيمة 12 مليار جنيه.
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة