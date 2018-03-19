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البورصة: تنفيذ صفقة على "بالم هيلز" بقيمة 525.3 مليون جنيه

الإثنين، 19 مارس 2018 12:28 م
البورصة: تنفيذ صفقة على "بالم هيلز" بقيمة 525.3 مليون جنيه ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير





كتب هانى الحوتى
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أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير لعدد 128.1 مليون سهم لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة إجمالية 525.3 مليون جنيه.

الرئيس التنفيذى المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، قال إن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات تزيد على 6.8 مليار جنيه (387.46 مليون دولار) فى 2018، مقابل 6.6 مليار فى 2017.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، أرباحاً بلغت 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 785.25 مليون جنيه فى عام 2016.

وتستهدف بالم هيلز للتعمير، خلال 2018، تحقيق مبيعات جديدة، بقيمة 12 مليار جنيه.

 

 


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