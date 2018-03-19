البنك الزراعى المصرى ينهى استعداداته لاستقبال موسم القمح المحلى لعام 2018







كتب - أحمد يعقوب

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك أنهى استعداداته لاستقبال المحصول الاستراتيجى من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمنت توفير مساحات تخزينية تصل إلى مليون طن قمح، من خلال إتاحة 6 صوامع بسعة تخزينية 360 ألف طن، و82 هنجرا بسعة تخزينية 220 ألف طن، و88 شونة أسمنتية متطورة بسعة 360 ألف متر، بالإضافة إلى 94 شونة ترابية يستخدمها البنك بالتعاون مع وزارة التموين كمراكز لتجميع القمح فى المناطق التى تزيد فيها معدلات الإنتاج عن السعة التخزينية.

وتم الانتهاء من عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق معايير جودة التخزين حتى تسليمه للمطاحن لإنتاج رغيف الخبز المدعم بالمواصفات التى تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بتهيئة كافة السبل أمام إنجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2018.

وقام البنك الزراعى المصرى، بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لعام 2018، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين باعتباره جهة مسوقة، وتعمل غرفة وزارة التموين طوال أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية .

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أن البنك قام بتوفير فوارغ الجوت 2.5 لبرا السليمة لتوزيعها على موردى القمح قبل البدء فى عملية التوريد، وفور الإعلان عن أسعار التوريد والضوابط المنظمة له، ستبدأ شون البنك فى استقبال الأقماح من المزارعين وصرف أثـمــان الأقماح الموردة . وهو الأمر الذى يعكس رسالة البنك فى مساندة جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم وفق المواصفات الفنية التى تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية .

يذكر أن البنك الزراعى المصرى يعد واحدًا من أربع جهات لتسويق القمح وتشمل إلى جانب البنك الزراعى المصرى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين.