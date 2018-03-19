البنك الزراعى: أصدرنا 44 ألف شهادة "أمان المصريين" بـ79 مليون جنيه

البنك الزراعى: أصدرنا 44 ألف شهادة "أمان المصريين" بـ79 مليون جنيهالإثنين، 19 مارس 2018 07:30 م
السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 79 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 44 ألف شهادة أمان، بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى 76 ألف طلب لشراء شهادات بقيمة 150 مليون جنيه مؤكدًا على أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين.
جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
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