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الإثنين، 19 مارس 2018 10:37 ص
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البترول: بدء إنتاج 3 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط العام المالى 2018 ـ 2019

الإثنين، 19 مارس 2018 09:45 ص
البترول: بدء إنتاج 3 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط العام المالى 2018 ـ 2019 علميات التنقيب عن المواد البترولية





رويترز ــ أحمد أبو حجر
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يبدأ قطاع البترول خلال الشهر المقبل عمليات حفر الآبار بمشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط فى اطار برنامج العمل الجارى لتنمية الحقول المكتشفة ووضع آبار جديدة للغاز على خريطة الإنتاج، للمساهمة فى تأمين جانب من احتياجات السوق المحلى من إمدادات الطاقة.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس هشام العطار رئيس شركة رشيد والبرلس للغاز حول موقف مشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، والذى أوضح أنه تم بالفعل تحريك جهاز الحفر " NGT1 " من خليج المكسيك نحو موقع حفر آبار المرحلة التاسعة (ب)  بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط لكى يقوم بالبدء فى تنفيذ عمليات الحفر وفقاً لبرنامج عمل المشروع، والذى يشمل حفر 10 آبار بواقع 8 آبار إنتاجية، وبئرين استكشافيين حيث تبدأ عمليات الحفر ببئر استكشافية.

وأضاف التقرير أنه من المخطط إطلاق باكورة إنتاج الغاز من أول 3 آبار من مشروع المرحلة التاسعة (ب) خلال العام المالى 2018/2019 على أن يتم وضع باقى الآبار خلال العام 2019 ايذاناً بالانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل والذى تصل تكلفته الاستثمارية الى نحو 807 ملايين دولار وينفذه قطاع البترول وشركة شل العالمية.

جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من إتمام كافة الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، حيث تم إسناد كافة الأعمال الهندسية ومراجعة التصميمات لشركة انبى بالتعاون مع شركة وود جروب كينى والتصنيع وشراء المهمات لشركة سايبم الإيطالية والتركيبات والتوريدات البحرية لشركة SUB SEA 7 .


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