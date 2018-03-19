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البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية ناصر بالكاتدرائية

الإثنين، 19 مارس 2018 02:40 م
البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية ناصر بالكاتدرائية البابا تواضروس الثانى





سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم وفد أكاديمية ناصر العسكرية، وأثنى على دور القوات المسلحة والتضحيات التي تقدمها في سيناء 
انتهى اللقاء بالتقاط بعض الصور التذكارية مع أعضاء الوفد، وفقا لبيان رسمي
 
 
كان البابا تواضروس قد نعى صباح اليوم الانبا انطونيوس اسقف ديروط الذي انتهت الكنيسة من صلوات جنازته ظهر اليوم بدير الأمير تادرس بمنفلوط بأسيوط
 
 

 


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البابا تواضروس الثانى ينعى الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط

البابا تواضروس

اكاديمية ناصر

الكاتدرائية




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