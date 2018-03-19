الاحتلال يمنع مجموعة من أهالى الأسرى الفلسطينيين من مغادرة سجن "نفحة"

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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الاثنين، أهالى الأسرى من مغادرة سجن نفحة لحين تسديد مبلغ 3 آلاف شيكل (الدولار 3.4 شيكل) لسيارة إسعاف إسرائيلى كانت قد قامت بعلاج والدة أسير أغمى عليها بعد الزيارة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، فى تصريح مساء اليوم إن قوات الاحتلال الاسرائيلى منعت مساء اليوم الاثنين، أهالى الأسرى من مغادرة سجن "نفحة" بعد زيارة أبنائهم.

وأضاف قراقع أن قوات الاحتلال تمنع الأهالى من مغادرة سجن "نفحة"، وتطالبهم بدفع المبلغ، بعد قيام سيارة اسعاف اسرائيلية بمعالجة مواطنة أغمى عليها بعد الزيارة.