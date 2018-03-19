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الإثنين، 19 مارس 2018 07:07 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 مقدسيين لعدم منعهم عملية طعن

الإثنين، 19 مارس 2018 06:39 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 مقدسيين لعدم منعهم عملية طعن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية





أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين بالقدس المحتلة بحجة عدم منعهم عملية الطعن التى وقعت ، أمس الأحد ، فى البلدة القديمة ، وحولتهم للتحقيق فى مركز شرطة المسكوبية.


وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال ومخابراته اقتحمت شارع (الواد) بالبلدة القديمة ، واعتقلت ثمانية أشخاص بينهم سيدة مسنة ومسن.
وكانت قوات الاحتلال قد قامت عقب عملية الطعن بإغلاق شارع (الواد) ومحيطه بشكل كامل، ونصبت الحواجز الحديدية فى محيطه ومنعت السير فى لعدة ساعات.


وأوضح المحامى محمد محمود أن القوات الإٍسرائيلية شنت حملة اعتقالات بحجة "عدم منع وقوع عملية الطعن أمس" ، حيث اعتقلت السيدة "فرحة دعنا" (67 عاما)، والمسن "زهير دعنا" (62 عاما)، والفتى عبدالرحمن صندوقة، والشبان رامى عبد السلام، ومحمد البكري، وعمر عوض.
ووقعت يوم أمس عملية طعن فى شارع (الواد) أدت إلى استشهاد الشاب عبدالرحمن بنى فضل (28 عاما) من قرية (عقربا) قرب (نابلس) ومقتل شرطى إسرائيلي.

 


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