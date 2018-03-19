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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل قياديا بحركة حماس بعد مطاردة 6 سنوات

الإثنين، 19 مارس 2018 09:13 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل قياديا بحركة حماس بعد مطاردة 6 سنوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى





رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الاثنين، القيادى فى حركة حماس الشيخ بسام السعدى (62 عاما) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد عز الدين نجل الشيخ بسام السعدى "أن قوة اسرائيلية خاصة داهمت منزل أحد أقارب الشيخ السعدى فى حى الجبريات بمخيم جنين واعتقلته من المكان، واقتادته الى جهة غير معلومة" .

يذكر أن الشيخ السعدى مطارد منذ 6 سنوات، وهو احد المؤسسين لحركة حماس، واعتقل عشرات المرات وتم إبعاده بالانتفاضة الأولى، كما استشهدت والدته وولديه التوأم إبراهيم وعبد الكريم فى الانتفاضة الأولى، وتعرضت زوجته للاعتقال .

واندلعت مواجهات فى مخيم جنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى قبل انسحابهم من المكان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين .

 


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