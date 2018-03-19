الاتحاد الأوروبى يندد بـ"خروقات" شابت الانتخابات الرئاسية الروسية

الاتحاد الأوروبى يندد بـ"خروقات" شابت الانتخابات الرئاسية الروسيةالإثنين، 19 مارس 2018 07:43 م
الانتخابات الروسية
بروكسل (أ ف ب)
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ندد الاتحاد الأوروبى الاثنين، بـ"الخروقات" التى شابت العملية الانتخابية فى روسيا الأحد وأشار إليها مراقبو منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، والتى ركزت بشكل خاص على عدم وجود منافسة، وعلى الضغوط التى مورست على المعارضين.
وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان، إن الانتخابات الرئاسية الروسية "جرت وسط رقابة قضائية وسياسية صارمة تميزت بضغوط متواصلة على كل صوت معارض".
وأضاف البيان "ننتظر من روسيا أن تتصدى لهذه الخروقات والثغرات التى أشارت إليها بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".
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