الاتحاد الأوروبى يعقد اجتماعا طارئا بشأن انسحاب بريطانيا







رويترز

قال دبلوماسيون ومسؤولون إن مفاوضى الاتحاد الأوروبى استدعوا دبلوماسيين معنيين بمحادثات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى اجتماع طارئ اليوم الاثنين وسط توقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت قبيل قمة مزمعة.

وقال دبلوماسى كبير فى الاتحاد الأوروبى "ربما يكون هناك اتفاق". لكن دبلوماسيا آخر استبعد أن يصل التقدم الجيد فى المفاوضات مع بريطانيا مطلع هذا الأسبوع إلى حد يضمن للندن التوصل إلى اتفاق انتقالى بعد الانسحاب.

ومن المقرر أن يجتمع البريطانى ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد فى بروكسل بعد الساعة 11 صباحا بقليل. ويسعى الاثنان إلى التوصل إلى اتفاق مرحلى قبل قمة الزعماء التى ستعقد يوم الخميس.

وسيجتمع الدبلوماسيون المعنيون بمحادثات الانسحاب قبل اجتماع ديفيز وبارنييه، وامتنع متحدثون باسمى بارنييه والحكومة البريطانية عن الإدلاء بأى تعليق رسمى.