الاتحاد الأوروبى: نأخذ اتهامات بريطانيا بشأن الجاسوس الروسى "بجدية كبيرة"الإثنين، 19 مارس 2018 12:07 م
الاتحاد الأوروبى - أرشيفيه
(أ ف ب)
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أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، بشدة تسميم الجاسوس الروسى السابق فى بريطانيا وقالوا إنهم يأخذون اتهامات لندن لموسكو بالوقوف وراء الهجوم "بجدية كبيرة".
وقال الوزراء ال28 فى بيان فى بروكسل إن "الاتحاد الأوروبى يأخذ بجدية كبيرة تخمينات حكومة المملكة المتحدة بأنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن يكون الاتحاد الروسى مسؤولا" عن ذلك.
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