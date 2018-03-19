الإمام الأكبر يصل قصر الرئاسة الموريتانى للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز







كتب لؤى على

​وصل منذ قليل، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مقر الرئاسة الموريتانية، فى نواكشوط، للقاء السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية.

كان الإمام الأكبر، قد استقبل، بمقر إقامته بقصر الضيافة الموريتانى، عددا من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالجمهورية الموريتانية، الذين أعربوا عن اعتزازهم وسعادتهم بزيارة شيخ الأزهر لموريتانيا، وتقديرهم لجهود الأزهر فى توصيل رسالة الإسلام السمحة.