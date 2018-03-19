الإمام الأكبر يصل أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا







كتب لؤى على

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم الإثنين، عائدًا إلى أرض الوطن، بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا.

كانت وزارة الخارجية البرتغالية في مستهل زيارة الإمام الأكبر للبرتغال، التي بدأت يوم الأربعاء الماضى واستغرقت 4 أيام، قد أصدرت بيانا رسميًّا، رحَّب من خلاله وزير الخارجية البرتغالي بالزيارة، واستهل شيخ الأزهر تلك الزيارة بلقاء عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء الجالية الإسلامية في لشبونة، والتقى إدواردو فيرو رودريغيز، رئيس البرلمان البرتغالي، بمقر البرلمان، ومارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمقر الرئاسة في لشبونة، الذي عبر عن سعادته باللقاء فقال: "أنا سعيد جدا بوجودك معنا في البرتغال وأرجو أن تشعر أنك في بلدك وبين أصدقائك".

كما التقى بوزير الخارجية البرتغالي، اوجستو سانتوس سيلفا، بمقر وزارة الخارجية، وزار الإمام الأكبر الجامعة الكاثوليكية بلشبونة حيث ألقى كلمة حول "سؤال القيم الدينية وأزمة المجتمعات المعاصرة" في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة التي عبرت رئيستها إيزابيل كابيلُّو جيل، عن سعادتها بزيارة الإمام الأكبر إلى مقر الجامعة.

ووسط حفاوة بالغة من جموع المصلين في لشبونة أدى صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسي وأم المصلين بعد خطبة الجمعة الى ألقاها الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

وفي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور الرئيس مارشيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، أعلن شيخ الأزهر اعتزامه افتتاح قسم للغة البرتغالية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وفى هذه المناسبة أكد الرئيس البرتغالى أن شيخ الأزهر "قائد ديني عظيم يدعو دائمًا للتسامح والسلام، ويخفف كثيرًا من الضغط على الساحة العالمية .

وفي صباح يوم السبت، غادر الإمام الأكبر البرتغال متوجها إلى موريتانيا، في زيارة استغرقت 3 أيام، والتى استهلها بزيارة رئاسة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم وإذاعة موريتانيا وقناة المحظرة العلمية.

وفي الندوة العلمية التى عقدت يوم الأحد 18/3/2018 مع كبار علماء الدين في موريتانيا، تحت عنوان "واجب العلماء للتصدي لظاهرتي التطرف والانحراف الفكري، والتي تحمل شعار علماء موريتانيا يحتفون بشيخ الأزهر، ألقى الإمام الأكبر الكلمة الافتتاحية للندوة وسط ترحيب كبير من كبار علماء موريتانيا، ثم استقبل بإقامته بقصر الضيافة الموريتاني، عددًا من سفراء الدول العربية والإسلامية، كما استقبل بمقر إقامته بقصر الضيافة الموريتاني، عددا من الجالية المصرية المقيمة بالجمهورية الموريتانية.

وفي اليوم الأخير - اليوم الاثنين 19/3/2018- للزيارة التقى الإمام الأكبر بالرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية، بمقر الرئاسة الموريتانية، كما التقى المهندس يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتاني، بمقر رئاسة الوزراء، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر من جهة وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا من جهة أخرى.