الإمام الأكبر يشهد توقيع اتفاق تعاون بين الأزهر ووزارة التعليم الموريتانية

الإمام الأكبر يشهد توقيع اتفاق تعاون بين الأزهر ووزارة التعليم الموريتانيةالإثنين، 19 مارس 2018 07:40 م
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب – لؤى على
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شهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا أحمد ولد أهل داود، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلوم الإسلامية وبروتوكول تعاون آخر بين جامعة الأزهر والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
ووقع البروتوكول من جانب جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ومن جانب الموريتاني الدكتور محمد المأمون رئيس جامعة العلوم الإسلامية وعميد المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
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