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الإمام الأكبر يستقبل عددا من الجالية المصرية بموريتانيا

الإثنين، 19 مارس 2018 02:22 ص
الإمام الأكبر يستقبل عددا من الجالية المصرية بموريتانيا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف





كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر إقامته بقصر الضيافة الموريتاني، عددا من الجالية المصرية المقيمة بالجمهورية الموريتانية، الذين أعربوا عن اعتزازهم وسعادتهم بزيارة شيخ الأزهر لموريتانيا وتقديرهم لجهود الأزهر في توصيل رسالة الإسلام السمحة.

 

 

 

 


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