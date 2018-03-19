الإعدام شنقا لـ 3 أشقاء والمؤبد لوالدهم لتورطهم فى قتل 5 أشخاص بأسوان







أسوان- ندى سليم

قضت محكمة أسوان الابتدائية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 أشقاء بمركز دراو بمحافظة أسوان، بالإعدام شنقا، وهم كل من "حمدي.ب، وعبده.ب، وأحمد ب"، كما قضت بالمؤبد على والدهم، وكل من "محمد.ا"، وذلك لقتلهم 5 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة بسوق دراو.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "سليمان. م، وحمادة. س، وإسماعيل. م، وكامل. م"، بالسجن 15 عاما، كما قضت بمعاقبة "محمد. ع، و علاء،.م"، بالسجن 5 سنوات، لتورطهم فى المشاجرة وأسندت إليهم تهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء وضرب أفضى إلى موت.

كما حكمت ببراءة "حسن.ع، وحسن. م، وحسين. ع، وعامر. ب، وعبد الكريم. ا، وعبد الحفيظ. ا، وحمادة.م"، من التهم الموجهة اليهم.



ترجع وقائع القضية إلى ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، 20 شخصا على خلفية تورطهم فى نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ودلت التحريات أن المتهم الرئيسى بالواقعة ويدعى "حمدى.ب"، كانت بينه وبين زوجته خلافات عائلية تطورت إلى خلاف بين العائلتين انتهى بمشاجرة دامية.

وعرضت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، فيديوهات توضح تورط المتهمين الثلاثة الأشقاء ومن بينهم المتهم الرئيسى "حمدى"، يعمل تاجر"، وهو يصوب عددا من الطلقات النارية صوب المجنى عليهم، فى حين دفع دفاع المتهمين بعدم حملهم الأسلحة وعدم دقة تقرير الطب الشرعى الوارد فى أدلة الثبوت نظرا لتأخر انتقال فريق الطب الشرعى إلى مكان الحادث بعد مرور شهور من الحادث.