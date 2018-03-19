الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة بتكلفة مليار و565 مليون







كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و565 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2018.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها، هي: مشروع إنشاء توسعات محطة مياه أطفيح، لرفع طاقة المحطة من 60 : 120 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر المرشحة بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 110 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية المرشحة، بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 170 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 365 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 710 ملايين جنيه.​