الإدعاء الفرنسى يوجه تهمة تمويل الإرهاب إلى 3 أشخاص جنوب شرقى البلاد







باريس (أ ش أ)

وجه الإدعاء الفرنسى الاتهام لـ 3 أشخاص تم اعتقالهم فى مدينة جرونوبل بجنوب شرقى فرنسا للاشتباه بتقديمهم دعم مالى لشبكة إرهابية فى سوريا والعراق، حسبما ذكر اليوم الاثنين، مصدر قضائى فرنسى.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على 5 أشخاص منحدرين من منطقة جرونوبل بينهم امرأة للاشتباه فى تقديم دعم مالى لرجلين سافرا لمناطق النزاعات فى المنطقة.

وأوضح المصدر أنه بعد انتهاء فترة احتجازهم رهن التحقيق، اعتقلت الشرطة ثلاثة من المحيطين بهم تبلغ أعمارهم 18 و 20 و 30 عامًا قبل أن توجه لهم تهمة تمويل نشاط إرهابى.

وأضاف أن إطلاق سراح المرأة البالغة من العمر 53 عامًا ووالدة إحدى الشخصين اللذين سافرا إلى سوريا والعراق ومشتبه به خامس يبلغ من العمر 30 عامًا قد تم دون أن تخضع حتى هذه المرحلة من التحقيقات لأى ملاحقة قضائية.

ويشار إلى أنه بحسب الحكومة الفرنسية ، سافر نحو 1700 فرنسى منذ عام 2014 إلى سوريا والعراق للانضمام للمجموعات الإرهابية، كما كشف المدعى العام الفرنسى فرانسوا مولانز فى 22 يناير أن "676 فرنسيًا من بينهم 295 امرأة لا يزالون هناك".