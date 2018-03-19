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الإدارية العليا تقضى برفض طعن نقل عضوية سامح عاشور لغير المشتغلين

الإثنين، 19 مارس 2018 03:10 م
الإدارية العليا تقضى برفض طعن نقل عضوية سامح عاشور لغير المشتغلين سامح عاشور - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الطعن الذى يطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين لغير المشتغلين واختصم الطعن رقم ١٩٧٠٧ لسنة ٦٢ قضائية عليا، سامح عاشور بصفته نقيب المحامين.

 

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى.

 

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام ، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار ، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 ، تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نقل المحامى من جدول غير المشتغلين يحكمه المادة 44 من قانون المحاماة، والتى تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلا عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف الطعنين تعليقيا وإحالتهما بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وما زالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.


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