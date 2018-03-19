الإحصاء: 23.6% زيادة فى مخزون القمح لعام 2015 / 2016







كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة مخزون القمح بلغت 100% من إجمالى مجموعة الغلال ومستحضراتها، حيث بلغ رصيد آخر العام 332.0 ألف طن لعام 2016/2017، مقابل 268.7 ألف طن عام 2015 / 2016، بزيادة بلغت نسبتها 23.5%.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، حول "النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال والقطاع الخاص عام 2016/2017"، أن إجمالى عدد الصوامع فى القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة فى التخزين لحساب الغير، بلغ 18 صومعة، مقابل 19 صومعة عام 2015 / 2016، بانخفاض بلغ نسبته 5.3%.

فيما بلغ إجمالى عدد الثلاجات فى القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة فى التخزين لحساب الغير، 244 ثلاجة عام 2016 / 2017، مقابل 253 ثلاجة عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 3.6 %.

وبلغت نسبة مخزون لحوم البقر المجمدة 15.7 % من إجمالى مجموعة اللحوم ومستحضراتها، حيث بلغ رصيد أخر العام 1.0 ألف طن عام 2016 / 2017، مقابل 3.7 ألف طن عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغت نسبته 73.3%، وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارنا برصيد أول العام والوارد خلال العام .

وأشار البيان إلى أن نسبة مخزون البطاطس بلغت 76.3 % من إجمالى مجموعة الفواكه والخضروات حيث بلغ رصيد أخر العام 34.3 ألف طن عام 2016 / 2017، مقابل 34.2 ألف طن عام 2015 / 2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.4%.

أما الشون والمخازن، فبلغ إجمالى عددها فى القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة فى التـخزين لحساب الغير 471 شونة عام 2016 / 2017، مقابل 492 شونة عام 2015 / 2016، بانخفاض بلغ نسبته 4.3 %.

كما بلغ إجمالى عدد المخازن فى القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة فى التخزين لحساب الغير 1087 مخزن عـــام 2016 /2017، مقابل 1143 مخـــزن عــــام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 4.9 %.

بلغت نسبة مخزون القمح 99.7% من إجمالى مجموعة الغلال ومستحضراتها حيث بلغ رصيد أخر العام 453.8 ألف طن عام 2016 / 2017، مقابل 794.9 ألف طن عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 42.9 %، وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارنا برصيد أول العام والوارد خلال العام .

بلغت نسبة مخزون الأسمدة النيتروجينية 13.5% من إجمالى مجموعة الأسمدة المصنعة حيث بلغ رصيد أخر العام 1.2 ألف طن عام 2016 / 2017، مقابل 4.6 ألف طن عام 2015 /2016 بانخفاض بلغ نسبته 74.8 % وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارناً برصيد أول العام والوارد خلال العام .