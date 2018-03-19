"الإحصاء" يرصد حوادث القطارات آخر 14 سنة.. 16.1 ألف حادث وعام 2017 الأعلى







كتبت- هبة حسام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث له صادر خلال شهر مارس الجارى ضمن كتيب "مصر فى أرقام 2018"، عدد حوادث القطارات خلال الـ 14 سنة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى عدد الحوادث فى الفترة من 2003 - 2017 نحو 16.174 ألف حادث.

ووفقا للتقرير الإحصائى، شهد عام 2017 أكبر عدد لحوادث القطارات خلال الفترة المشار إليها بـ 1657 حادثا، وفى المقابل جاء عام 2012 أقل عددا فى حوادث القطارات بـ 447 حادثا.

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان بلغ 0.1% لكل 1000 من السكان "بحسب عدد السكان فى كل عام من الفترة المذكورة"، عدا الفترة من 2006 - 2009، والتى بلغ معدل الحوادث بها 0.2% لكل ألف من السكان.

ويوضح الجدول التالى، عدد حوادث القطارات فى كل عام خلال الفترة من 2003- 2016، هذا بخلاف عام 2017، والذى شهد 1657 حادثا خلف عنه 61 مصاباً، و29 متوفى طبقا لبيانات جهاز الإحصاء.