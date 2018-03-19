الأهالى يعثرون على جسم غريب بعزبة جلال بالشرقية.. والحماية: دانة مدفع







الشرقية- فتحية الديب

عثر عدد من أهالى عزبة جلال التابعة لقرية تل حوين، مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، على جسم غريب، بأرض فضاء بالعزبة، وبالفحص تبين أنه دانة مدفع.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز الزقازيق، بعثور عدد من الأهالى على جسم غريب، بعزبة جلال، وانتقل ضباط الحماية المدينة وتم عزل المكان، وتبين بين أنه عبارة عن جسم معدنى طول 40 سم وقطر 10 سم مدبب من الأمام يعلوه الصدأ ولا توجد عليه أى بيانات ، ويرجح كونه ( دانة مدفع ) من مخلفات الحروب.

تم تمشيط المنطقة بمعرفة خبراء المفرقعات، والتأكد من خلوها من ثمة أجسام غريبة أو مفرقعات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .