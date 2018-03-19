الأم المثالية بالبحيرة: رفضت الزواج عقب انفصالى لخدمة أبنائى







البحيرة – جمال أبو الفضل وناصر جودة

أعربت ماجدة راشد عطية، عن سعادتها بالفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة لعام 2018، والمشاركة بحفل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمهات المثالية يوم 21 مارس الجارى.

وقالت ماجد راشد، أنها من مدينة أبو حمص "52 سنة"، وتعمل موظفة بشئون العاملين بالإدارة الصحية بمركز أبو حمص منذ عام 1995، مشيرا إننى لدى 3 أولاد هما احمد حسن حامد الضابط بالقوات المسلحة، عبد الله حسن حامد طبيب بشرى، أيمن حسن حامد الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ولفتت الفائزة بلقب الأم المثالية، إننى انفصلت عن زوجتى منذ 8 سنوات، ووهبت حياتى لتربية أبنائى وخدمتهم، حتى التحق ابنى الاكبر بالقوات المسلحة وتخرج الثانى من كلية الطب واستلامه التكليف الخاص منذ شهر واحد فقط والابن الأصغر بالفرقة الخامسة بكلية الطب، مؤكدة إننى رفضت الزواج من اجل أبنائى فهم ثروتى الحقيقة فى الحياة.

وعن فوزها بلقب الأم المثالية أكدت بأنها تحمد الله بأن أبناءها بارين بها وأنها كانت غير متوقعة هذا الفوز لأنها كما ترى بأن مشوار كفاحها هو مشوار كل أم تريد لأبنائها الحياة المستقرة السعيدة وأن لقب الأم المثالية هو وسام على صدرها تعتز به لأنه أن عبر فإنما يعبر عن مشاعر أبنائها عن رحلة كفاحها.

ومن جانبه قال أيمن حامد، الابن الأصغر للام المثالية، أنه تقدم بأوراق والدته للمسابقة لأنها تحملت معنا الصعاب والظروف القاسية حتى الالتحاق بالجامعة انا وأشقائى ومازالت تقدم لنا الكثير.

وأضاف نجل الأم المثالية، أن والدته منذ طفولتها وهى دائما تتحمل المسئولية وعقب انفصالها عن والدى تحملت العبء كله دون عناء ظاهر لنا، مؤكدا أن حصولها على لقب الأم المثالية جزء بسيط من حياتها اللى منحتها لى وأشقائى.















