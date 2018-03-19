الأمم المتحدة: نناشد الدول الأعضاء تخفيف الوضع الكارثى فى الغوطة وعفرين بسوريا

الأمم المتحدة: نناشد الدول الأعضاء تخفيف الوضع الكارثى فى الغوطة وعفرين بسورياالإثنين، 19 مارس 2018 06:44 م
الأمم المتحدة
رويترز
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ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، الدول الأعضاء تقديم المساعدة العاجلة والتمويل لمساعدة السوريين الذين تقطعت بهم السبل فى مناطق الحرب قائلة إنهم "متعبون وجائعون ويشعرون بالصدمة والخوف".
وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى دمشق فى بيان "تناشد الأمم المتحدة فى سوريا تقديم المساعدة بشكل عاجل للحد من هذا الوضع الكارثى لعشرات الآلاف من الأشخاص من الغوطة الشرقية وعفرين".
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