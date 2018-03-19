الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتوفير احتياجات النازحين واللاجئين بالسودان







الخرطوم (أ ش أ)

أكدت وكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان، استعدادها لتوفير احتياجات النازحين واللاجئين ودعم مشاريع الاستقرار والتنمية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء فريق الأمم المتحدة، اليوم الاثنين بالخرطوم، بنائب الرئيس السودانى، حسبو محمد عبد الرحمن.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبدالله إدريس - فى تصريحات صحفية - إن اللقاء تناول الدور الذى يمكن أن تضطلع به وكالات الأمم المتحدة لتقديم العون للنازحين فى قراهم، داعيًا إلى التنسيق بين وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية والمؤسسات، لتوفير الخدمات اللازمة بمناطق العودة الطوعية.

وأوضح أن نائب الرئيس أطلع الفريق الأممى على مراحل وتطورات عملية جمع السلاح، وما وجدته فرق الجمع من تجاوب كبير بين المواطنين، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية لحصر السلاح فى مسيرة الاستقرار والسلام بمناطق العودة الطوعية للنازحين.

ومن جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية، مارتا رويدس، إن النازحين عادوا إلى قراهم، ما يمكن من وضع خطة عمل مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، منوهة بأن نائب الرئيس، قدم لهم شرحًا وافيًا حول التقدم الذى أحرِز فى حملة جمع السلاح فى السودان.