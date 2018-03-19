الأمم المتحدة: اشتباكات قبلية جنوبى ليبيا خلفت 13 قتيلا و59 مصابا

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ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الاشتباكات القبلية فى جنوبى ليبيا خلفت 13 قتيلا و59 مصابا من المدنيين بينهم خمسة أطفال.

ولفت التقرير الذى صدر اليوم الإثنين، الى أن تصاعد العنف بين قبيلتى التبو وأولاد سليمان أدى إلى نزوح حوالى 870 أسرة إلى الأحياء المجاورة لمدينة سبها ، مضيفًا أن الأسر التى نزحت إلى حى المنشية فى سبها تستخدم المدارس كمأوى.

وتتمثل الاحتياجات الرئيسية للسكان المشردين فى المياه والمواد الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات النظافة والملابس والأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ، وكذلك الخيام باعتبارها أكثر الاحتياجات شيوعًا للنازحين فى المنشية.



وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة للتوسط لإنهاء النزاع الذى نشب بين القبيلتين أوائل شهر فبراير الماضى لم تؤت ثمارها حتى الآن.