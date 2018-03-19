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الأمم المتحدة: إزالة 27 ألف لغم من الموصل فى العراق

الإثنين، 19 مارس 2018 03:30 ص
الأمم المتحدة: إزالة 27 ألف لغم من الموصل فى العراق قوات الجيش العراقى





وكالات الأنباء
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أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام بير لودهامر، أن فرق إزالة مخلفات الحرب تمكنت من رفع 27 ألف لغم من مدينة الموصل شمال العراق كان المسلحون قد زرعوها، حسبما ذكرت شبك روسيا اليوم.

وقال لودهامر: "يمكن وصف ما قام به المسلحون بأنه عبقرية شريرة.. لم يقم أحد من قبل بوضع كل هذا الكم من المتفجرات فى مكان قبل مغادرته.

وأضاف: "الفرق عثرت على المئات من مصانع المتفجرات".. "وما قام به التنظيم يفوق بكثير كلما رأيته خلال 30 عاما من العمل فى هذا المجال".

من جهته، قال نائب قائد القوات البريطانية المشاركة فى التحالف الدولى اللواء فيليكس غيدنى، إن "تنظيم داعش فخخ حتى علب طعام الرضع والكتب وأثاث المنازل". "بينما كان المسلحون يغادرون المدينة، زرعوا أرضها بالمتفجرات والألغام التى صممت لقتل وتشويه العائدين إلى المدينة أو الذين يشاركون فى إزالة الألغام".

وذكرت تقارير صحفية، أن "مسلحى داعش خلفوا عبوات ناسفة بعضها ينفجر عندما تضغط عليه القدم، وبعضها ينفجر عندما يحاول شخص رفعه من على الأرض، بينما ينفجر بعضها بجذب خيط لا تلاحظه العين سريعا وأحيانا بالأشعة تحت الحمراء".

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير مناطق العراق كافة من سيطرة "داعش"، فيما لا تزال جيوب تقوم القوات العراقية بمطاردتها.


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