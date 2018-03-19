الأسد يهنئ نظيره الروسى فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه







(أ ف ب)

هنأ الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، نظيره الروسى فلاديمير بوتين على فوزه فى الانتخابات الرئاسية، معتبراً إعادة انتخابه لولاية جديدة "نتيجة طبيعية" لادائه "المتميز".

وقال الأسد فى برقية تهنئة وجهها لبوتين ونشرتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعى "إن حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسى نتيجة طبيعية لأدائكم الوطنى المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وفاز الرئيس الروسى الأحد بولاية رابعة لست سنوات ونال عددا غير مسبوق من الاصوات بلغ 76,7% بحسب النتائج شبه النهائية التى نشرت الاثنين.

وأضاف الأسد فى برقيته أن "الاتحاد الروسى بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربى السورى بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضى السورية".

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الحكومة السورية الى جانب إيران، وقدمت لها منذ بداية النزاع فى العام 2011 دعما دبلوماسيا واقتصاديا، ودافعت عنها فى المحافل الدولية وخصوصا فى مجلس الامن الدولى حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السورى.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 11 مرة ضد مشاريع قرار حول سوريا، كان آخرها فى نوفمبر لانهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وساهم التدخل الروسى فى صيف 2015 بقلب ميزان القوى فى النزاع السورى لصالح الجيش السورى ومكنه من تحقيق انتصارات عدة فى مواجهة الفصائل المعارضة وتنظيم داعش على حد سواء.