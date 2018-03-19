الأزهر يتخذ إجراءات لتنظيم عمل موظفيه بشمال سيناء العالقين خارجها







شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية إجراءات جديدة لتنظيم عمل الموظفين بالأزهر فى شمال سيناء المتواجدين خارج المحافظة.

وجاء فى بيان لمنطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم أنه على جميع العالقين خارج محافظة شمال سيناء للظروف الأمنية من العاملين بالأزهر بشمال سيناء تسليم أنفسهم لأقرب منطقة أزهرية لتسجيل أسمائهم والعمل بها لحين العودة، وأخذ إفادة بالمدة، وتسليمها لإدارة شمال سيناء (المنطقة الأزهرية) فى يوم العودة لتوقيعها، أو العودة لمكان عمله بشمال سيناء بتسجيل الاسم والعمل على موقع محافظة شمال سيناء لتحديد العودة.

ومن جانب آخر، أعلنت محافظة شمال سيناء الليلة فى بيان لها، أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء التقى وفد من تجار مدينة الشيخ زويد فى ديوان عام المحافظة، بحضور عبد الله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، للتنسيق لإدخال السلع الغذائية والبقوليات والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والمجمدات والألبان ومنتجات الألبان والأعلاف والدقيق إلى الشيخ زويد.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على اهتمام الجهاز التنفيذى ومديريات الخدمات بالمواطن السيناوى بشكل عام وبأهالى الشيخ زويد بشكل خاص. ونقل البيان عن المحافظ قوله: "إنه بالنسبة لأسطوانات الغاز الخاص بالمنازل والدقيق الخاص بالمخابز يتم إدخالهما بصورة منتظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية"؛ وأكد تجار الشيخ زويد على التزامهم والتقيد بالأسعار.