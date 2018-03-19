الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة







وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 29 درجة و22 درجة للصغرى، والإسكندرية 26 للعظمى و16 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى و16 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.