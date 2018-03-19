الأربعاء.. تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية بـ"إيروسبورت"الإثنين، 19 مارس 2018 12:00 ص
أسامة عبد الباسط
كتب محمد طنطاوى
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تنظم نقابة الضيافة الجوية برئاسة النقيب أسامة عبد الباسط يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مارس الجارى حفل تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية، بنادى إيروسبورت.
وكانت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية للعام الميلادى ٢٠١٨ للمضيفين، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، موضحة أن من شروط الترشح، أن تكون مصرية الجنسية، ومضيفة جوية حالياً وأن تكون لها قصة كفاح معبرة.
وأشارت النقابة فى بيان إلى أن الفئات المرشحة تكون المضفيين على المعاش أو مديرة رحلة أو رئيس طاقم أو مضيفة جوية، لافتة إلى أنه تم تلقى الترشيحات بدءا من 10 مارس إلى اليوم الأحد 18 مارس وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى مقر النقابة .
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