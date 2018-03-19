video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأربعاء.. تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية بـ"إيروسبورت"

الإثنين، 19 مارس 2018 12:00 ص
الأربعاء.. تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية بـ"إيروسبورت" أسامة عبد الباسط





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

تنظم نقابة الضيافة الجوية برئاسة النقيب أسامة عبد الباسط يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مارس الجارى حفل تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية، بنادى إيروسبورت.
 
وكانت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية للعام الميلادى ٢٠١٨ للمضيفين، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، موضحة أن من شروط الترشح، أن تكون مصرية الجنسية، ومضيفة جوية حالياً وأن تكون لها قصة كفاح معبرة.
 
وأشارت النقابة فى بيان إلى أن الفئات المرشحة تكون المضفيين على المعاش أو مديرة رحلة أو رئيس طاقم أو مضيفة جوية، لافتة إلى أنه تم تلقى الترشيحات بدءا من 10 مارس إلى اليوم الأحد 18 مارس وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى مقر النقابة .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التضامن: 824 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية.. وتكريم "ذات الإعاقة"

الام المثالية

اليوم العالمى للمراة

الضيافة الجوية

نقابة الضيافة الجوية

عيد الام




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة