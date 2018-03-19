الآلاف يتدفقون على مزاد لبيع مركبات يملكها الملياردير السعودى معن الصانع

الآلاف يتدفقون على مزاد لبيع مركبات يملكها الملياردير السعودى معن الصانعالإثنين، 19 مارس 2018 11:40 م
رجل الأعمال معن الصانع
(رويترز)
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حضر آلاف الأشخاص اليوم الأول من مزاد لبيع مركبات يمتلكها رجل الأعمال السعودى البارز الغارق فى الديون معن الصانع وشركته، ويقول مسؤولون إن حصيلة البيع ستستخدم فى سداد ديون مستحقة بقيمة نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
تقول السلطات إن المزاد، الذى اجتذب اهتماما كبيرا فى المنطقة الشرقية بالمملكة حيث مقر شركة الصانع، يعكس تركيزها على تحسين حوكمة الشركات ومن ثم التزام ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاقتصادي.
ويأمل الدائنون من عمال لم يتلقوا مستحقاتهم وبنوك محلية ودولية بأن تؤدى العملية، التى ستتضمن فى مرحلة لاحقة بيع أصول أكبر مثل العقارات، إلى سداد جزء على الأقل من مستحقاتهم.
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