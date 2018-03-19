الآثار الإسلامية: جارى العرض للموافقة على تسجيل 12 موقعا بحدائق المنتزه

الآثار الإسلامية: جارى العرض للموافقة على تسجيل 12 موقعا بحدائق المنتزهالإثنين، 19 مارس 2018 09:13 م
محمد متولى ، رئيس منطقة الاثار الاسلامية بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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قال محمد متولى، رئيس منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إنه جارى العرض على السلطة المختصة للموافقة على مقترح تسجيل 12 موقعا أثريا، بحدائق المنتزه التراثية.
وأشار متولى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أنه تم إعداد التوثيق اللازم لتلك المواقع تمهيدا لعرضهان والمواقع هى مبنى المركبات الملكية، الأسوار، 3 مداخل تذكارية، برج الساعة، فنار الجزيرة، وكوبرى الفنار، كوبرى الجزيرة، السراديب، مبنى صهريج المياه، الصوبة الملكية.
وأشار "متولى"، إلى أنه سيتم التقدم بمقترح تحويل حدائق المنتزه إلى محمية أثرية، نظرا لقيمتها الأثرية والتراثية كأحد الحدائق الملكية فى مصر، موضحا أنه تم مؤخرا تسجيل قصر السلاملك والحرملك داخل المنتزه وجارى التقدم بالمقترح للمواقع الأخرى.
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