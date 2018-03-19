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الإثنين، 19 مارس 2018 08:37 م
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افتتاح منتدى المياه العالمى فى البرازيل بعد تحذيرات من الأمم المتحدة

الإثنين، 19 مارس 2018 06:33 م
افتتاح منتدى المياه العالمى فى البرازيل بعد تحذيرات من الأمم المتحدة الرئيس البرازيلى ميشال تامر





برازيليا (أ ف ب)
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قال الرئيس البرازيلى ميشيل تامر فى افتتاح المنتدى العالمى للمياه فى العاصمة برازيليا الاثنين، إن على العالم أن يسرع جهوده لتجنب فقدان كارثى لإمدادات المياه، وذلك بعد أن قالت الأمم المتحدة إن 5,7 مليارات شخص قد يعانون من شح مياه الشرب بحلول 2050.

وقال تامر فى كلمته الافتتاحية فى المنتدى الثامن الذى يستمر أسبوعا "لا يوجد وقت نضيعه".

ويشارك فى المنتدى تحت عنوان "تقاسم المياه" 15 من رؤساء الدول والحكومات و300 رئيس بلدية وعشرات الخبراء، ويتوقع أن يحضره نحو 40 ألف شخص. وتستمر أعمال المنتدى حتى 23 مارس.

ويأتى المنتدى بعد نشر تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه 2018 الذى قال إن 3,6 مليارات شخص أو نصف سكان العالم يعيشون فى مناطق يمكن أن تصبح فيها المياه نادرة فى شهر واحد على الأقل فى العام.

وأضاف أن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى 5,7 مليارات بحلول 2050.

 


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