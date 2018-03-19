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الإثنين، 19 مارس 2018 09:56 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 19 مارس 2018 09:15 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين السيسى والبشير





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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، منها إدانة مصر لاحتلال تركيا لمدينة عفرين وتجديد مصر رفض انتهاك سيادة سوريا، وكواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السودانى عمر البشير فى الاتحادية، وإحالة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتقاضى رشوة، وحديث كريستيانو رونالدو عن النجم المصرى محمد صلاح.. وغيرها من الأخبار المهمة..

 

صور السيسى والبشير (3)

قمة الأشقاء.. السيسى فى مؤتمر مع البشير بالاتحادية: اتفقنا على تنفيذ نتائج لجنة سد النهضة

أحداث عفرين

مصر تدين احتلال تركيا لمدينة عفرين وتجدد رفضها لانتهاك سيادة سوريا

العليا للانتخابات

الوطنية للانتخابات تتلقى نتائج فرز 139 لجنة لتصويت المصريين بالخارج
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

إحالة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتقاضى رشوة

بطاقة التموين
بطاقة التموين

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

مياه
مياه

غداً.. قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

تأجيل محاكمة ريهام سعيد بـ"خطف الأطفال" لـ21 مارس واستمرار حبس المتهمين

هلال شهر رجب
هلال شهر رجب

هلال شهر رجب يزين سماء الوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

تزوير انتخابات روسيا
تزوير انتخابات روسيا

فيديو يكشف تزوير الانتخابات الرئاسية فى روسيا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو: محمد صلاح البديل المثالى لجاريث بيل فى ريال مدريد


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