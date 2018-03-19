video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات "مسجل" منشأة ناصر: حيازتى لبندقيتين خرطوش بغرض الدفاع عن النفس

الإثنين، 19 مارس 2018 03:00 ص
اعترافات "مسجل" منشأة ناصر: حيازتى لبندقيتين خرطوش بغرض الدفاع عن النفس بندقيتان خرطوش - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

اعترف مسجل خطر بحيازة 2 بندقية خرطوش وذخيرة فى منشأة ناصر أمام جهات التحقيق لاستخدامها فى الدفاع عن النفس. 

وكلفت نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار وليد سمير، رجال المباحث بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى للمتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت إرسال الأسلحة المضبوطة إلى المعمل الجنائى لإعداد تقرير فنى بها. 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، ألقوا القبض على "هانى.ح.م" 43 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات بالإكراه برقم 3126 فئه "ب" منشأة ناصر، وسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها برقم 6369 الخليفة لسنة 2001 "سرقة بالإكراه" وضبطوا فى مسكنه أسلحة نارية "بدون ترخيص" حيث عثر النقيب محمود أبو الدهب معاون المباحث  على "بندقيتين خرطوش و4 طلقات خرطوش عيار 12 مل، وحرر له المحضر اللازم، وتولت معه النيابة التحقيق وقررت ما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مسجل خطر وبحوزته 2 بندقية خرطوش وذخيرة بمنشأة ناصر

عامل يصيب طالب بطلق خرطوش فى المنوفية

ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وبندقية خرطوش بالمنيا

خرطوش

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

أسلحة نارية

أمن القاهرة

منشأة ناصر




لا تفوتك
مسئول بحرينى: مصر لها مكانة خاصة لدينا ونتطلع للاستفادة من تجاربها

مسئول بحرينى: مصر لها مكانة خاصة لدينا ونتطلع للاستفادة من تجاربها

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة