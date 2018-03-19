اعترافات "مسجل" منشأة ناصر: حيازتى لبندقيتين خرطوش بغرض الدفاع عن النفس







كتب أحمد إسماعيل

اعترف مسجل خطر بحيازة 2 بندقية خرطوش وذخيرة فى منشأة ناصر أمام جهات التحقيق لاستخدامها فى الدفاع عن النفس.

وكلفت نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار وليد سمير، رجال المباحث بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى للمتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت إرسال الأسلحة المضبوطة إلى المعمل الجنائى لإعداد تقرير فنى بها.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، ألقوا القبض على "هانى.ح.م" 43 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات بالإكراه برقم 3126 فئه "ب" منشأة ناصر، وسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها برقم 6369 الخليفة لسنة 2001 "سرقة بالإكراه" وضبطوا فى مسكنه أسلحة نارية "بدون ترخيص" حيث عثر النقيب محمود أبو الدهب معاون المباحث على "بندقيتين خرطوش و4 طلقات خرطوش عيار 12 مل، وحرر له المحضر اللازم، وتولت معه النيابة التحقيق وقررت ما سبق.