استدعاء السفير الروسى فى السويد على خلفية قضية "سكريبال"الإثنين، 19 مارس 2018 04:43 م
الجاسوس الروسى السابق وابنته
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قال موقع "روسيا اليوم"، إن السويد استدعت السفير الروسى فى السويد على خلفية قضية الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، الذى تعرض لمحاولة اغتيال فى بريطانيا هو وابنته من خلال التعرض لمادة تستهدف الأعصاب.
واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء هذه المحاولة وسط نفى روسى.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة