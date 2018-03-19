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الإثنين، 19 مارس 2018 05:06 م
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استدعاء السفير الروسى فى السويد على خلفية قضية "سكريبال"

الإثنين، 19 مارس 2018 04:43 م
استدعاء السفير الروسى فى السويد على خلفية قضية "سكريبال" الجاسوس الروسى السابق وابنته





كتبت رباب فتحى
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قال موقع "روسيا اليوم"، إن السويد استدعت السفير الروسى فى السويد على خلفية قضية الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، الذى تعرض لمحاولة اغتيال فى بريطانيا هو وابنته من خلال التعرض لمادة تستهدف الأعصاب. 
 
 
واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء هذه المحاولة وسط نفى روسى. 
 
 

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